San Michele Arcangelo: il programma a Giovinazzo

Si celebra quest'anno il 135° anniversario dell'istituzione canonica dellaed i festeggiamenti per il "princeps gloriosissime caelesti militiae" a Giovinazzo prenderanno il via il prossimo martedì, 26 settembre, e dureranno sino al 2 ottobre.il Triduo in onore dell'Arcangelo nella Parrocchia Sant'Agostino. Santa messa alle 8.00 e poi, a sera alle 19.00, preceduta dalla recita della corona angelica. Il 26 settembre presiederà la Santa Messa don Luigi Ziccolella, parroco dell'Immacolata, mentre il 27 sarà la volta del viceparroco don Leonardo Andriani.dalle 17.00 alle 18.45 sarà possibile confessarsi, mentre alle 18.00 inizierà il giro per la città della Bassa Musica "Armonia Molfettese", contestualmente alla recita della corona angelica. Alle 18.30 spazio alla recita dei Vespri nel giorno della solennità dedicata a San Michele Arcangelo. La messa vespertina sarà officiata da don Ignazio Gadaleta, parroco di San Michele in Ruvo di Puglia. Alle 20.00 sarà esposto all'adorazione il SS Sacramento.festa liturgica dedicata all'Arcangelo Michele, messa alle 8.00 del mattino, alle 18.00 recita della corona angelica ed alle 19.00 solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco di Sant'Agostino, don Cesare Pisani, assistente spirituale della Confraternita di San Michele Arcangelo, guidata dal priore Nicola Depalo. Sarà presente una rappresentanza del corpo di Polizia Locale.Durante la celebrazione vespertina, momento di accoglimento dei nuovi confratelli e delle nuove consorelle.Al termine, atto di affidamento a San Michele e benedizione solenne.A seguire in piazza Sant'Agostino intrattenimento pirico a devozione del presidente onorario F. Taldone.Alle 20.30, infine, la grande festa in piazza Sant'Agostino per la vittoria del Palio dei Rioni.si celebrerà la festa degli Angeli Custodi, con cui viene fatta coincidere la festa dei nonni.Alle 8.00 la santa messa, alle 18.30 la recita della corona angelica, alle 19.00 celebrazione eucaristica di ringraziamento officiata da padre Pasquale Rago, vicario parrocchiale della Concattedrale di Santa Maria Assunta. Al termine della messa, i confratelli ricollocheranno l'effigie dell'Arcangelo Michele.