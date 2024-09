Stasera la processione di San Michele Arcangelo a Giovinazzo: l'itinerario

PROGRAMMA DOMENICA 29 SETTEMBRE

San Michele Arcangelo è veneratissimo in tutto il Nord Barese e Giovinazzo non fa eccezione. Il culto micaelico è portato avanti con dedizione e devozione assoluto dalla Confraternita diguidata dal priore Nicola Depalo.Quest'oggi, domenica 29 settembre, ricorre la solennità liturgica e la festa a Giovinazzo culminerà con la processione per le vie del rione Sant'Agostino. Ne avevamo già scritto, ma sapendo di far cosa gradita a voi lettrici e lettori, riproponiamo l'intero programma di giornata, con l'itinerario del corteo processionale.Festa liturgica ed esterna di San Michele ArcangeloOre 8.00, 10.00, 11.30 - Sante MesseOre 10.00 - Giro per il quartiere Sant'Agostino della Bassa Musica "Armonia Molfettese"Ore 18.00 - Recita della Corona AngelicaOre 18.30 - Solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Ignazio de Nichilo, nuovo vicario parrocchiale, con la partecipazione del Corpo della Polizia di Stato. Al termine la solenne processione per le vie cittadine dell'effigia di San Michele Arcangelo. L'animazione musicale sarà a cura dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo. All'uscita della processione, saluto pirico in ricordo di Francesco Taldone. Al rientro, atto di affidamento al Santo e benedizione solenne.Partenza da piazza Sant'Agostino - via Marconi - via D'Azeglio - via Bovio - via Tenente Piscitelli - via Daconto - 1ª traversa via Frascolla - via Colamaria - via Rucci - via De Ninno - via Petrarca - piazza Sant'Agostino.