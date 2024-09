A Sant'Agostino c'è il Galà lirico-sinfonico dell'Associazione musicale "Manente"

ritorna con le sue attività artistiche presentando il concertoIl concerto propone una selezione di alcune delle arie d'opera e dei movimenti sinfonici più belli del repertorio italiano e non solo; ma anche un brioso spazio dedicato alla musica leggera che vedrà la prima esecuzione di un medley di colonne sonore tratte dai film dei nostri giorni composto dal Direttore e Concertatore M° Giovanni Carelli, che ha anche curato la strumentazione di tutti i brani che verranno eseguiti e interpretati durante la serata dalla Concert Brass Ensemble "Vittorio Manente".Il presidente dell'associazione, prof. Michele Fiorentino, pone l'attenzione sull'importante missione che l'associazione si è data sin dalla sua origine e che continua a portare avanti anche con questo concerto: recuperare e riportare alla loro eseguibilità le strumentazioni del Capitano di Fregata M° Vittorio Manente e di divulgare l'arte del maestro attraverso progetti artistici e musicali.L'esecuzione sarà affidata alla Concert Brass Ensemble "Vittorio Manente", che si propone in questo nuovo concerto in forma leggermente allargata con i suoi giovani e talentuosi musicisti pugliesi.Il concerto sarà eseguito il 28 settembre alle ore 21:00 nella parrocchia Sant'Agostino in occasione dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo e il 26 ottobre presso la parrocchia San Giuseppe Moscati a Taranto. Presentano Nadia d'Elia e Carmela Palmiotto. L'ingresso è libero.