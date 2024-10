In Cattedrale presentazione del volume di Francesco Di Palo e resoconto di "Tesori d’Arte Sacra"

Questa sera, venerdì 4 ottobre, alle ore 19.30, all'interno della Chiesa di Santa Maria Assunta – Concattedrale in Giovinazzo, avverrà la presentazione dell'ultima fatica dello studioso, storico dell'arte e componente della Fondazione Museo Diocesano.Tra fine Seicento ed inizi Settecento in Giovinazzo fu attiva l'operosa bottega dello "scultore di legnami" Carlo Vincenzo - detto Cinzio - Altieri (1669-1729), erede di un altrettanto prestigioso atelier la cui origine fu in Altamura. Sulla scorta degli insegnamenti paterni per la prima volta egli sperimentò, forse in assoluto in Puglia, la tecnica della "tela gessata", appresa sicuramente a Napoli, tecnica che poi sarà sviluppata, con esiti formidabili, nelle lavorazioni in cartapesta. E di cartapesta "napoletana" prima ancora che "leccese", ma anche "molfettese" e delle altre botteghe di "cartapistari" in Puglia, si parlerà nello splendido scenario della Concattedrale di Giovinazzo.Nel corso della serata, con l'aiuto anche della proiezione di immagini per rendere più attraente e interessante la conversazione, si accennerà alla ritualità della Settimana Santa e alle feste religiose e popolari nella nostra regione, e all'apporto dato dalla cartapesta, materiale assai versatile e dalle grandi capacità "recitative", alle azioni paraliturgiche e 'teatrali'.Con un occhio particolare alla statuaria presente a Giovinazzo, con opere anche di Manzo, Caretta e soprattutto di Vito Fornari (1846-1893) dalla vita breve ma intensa, esponente di punta, eppure ancora poco conosciuto, di una bottega, quella "molfettese", appunto, che si distinse per la sorprendente quanto altissima qualità delle sue creazioni.Saluti del Sindaco Michele Sollecito e di, amministratore della Concattedrale. Interventi di Claudio Grenzi - Editore. Curatore progetto Artefatti di Puglia,- Autore e direttore collana di studi le Fabbriche dei Santi, Antonella Carlucci - Consigliera delegata alla Cultura. Modera l'incontro Nunzia Stufano - coordinatrice del progetto Tesori d'Arte Sacra, di cui al termine della serata saranno presentati i dati della prima annualità del protocollo d'intesa tra Amministrazione, Diocesi e Fondazione.