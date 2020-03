Salvano la vita ad un 47enne sui binari, il sindaco Depalma: «Complimenti!»

La vicenda è ormai nota: due marescialli e un appuntato scelto dellahanno salvato la vita ad uncaduto sui binari, nel tentativo di scavalcare il muro che costeggia la linea ferroviaria, pochi istanti prima che arrivasse un trenoUn fatto a lieto fine, accaduto martedì 10 marzo, che ha colpito anche il sindaco: «I, ogni giorno, fanno un lavoro straordinario sul territorio. E il nuovo comandante, il maresciallo maggiore, ho ritenuto fosse un grande valore aggiunto per Giovinazzo. Essere partiti in salita con questa situazione di emergenza, mi sta facendo apprezzare tantissimo il suo modo di lavorare e ci sta facendo capire come collaborare».«Questo fatto di cronaca a lieto fine è dimostrazione lampante di quanto lui ed i suoi uomini si contraddistinguano per prontezza ed abnegazione. A loro - termina Depalma -per quanto fatto nella giornata di martedì, a tutela».