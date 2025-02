Scacco alla famiglia Giammaria, la banda dei furti in auto a Bari. I NOMI

Ci sono anche un calciatore del Bari, il centrocampista, e un imprenditore tra le vittime della banda di ladri capeggiata dalla famigliadel quartiere San Paolo: una banda «a conduzione familiare» dedita ai furti di carte di credito e di denaro smantellata daitra Bari, Giovinazzo e Foggia.Undici le misure cautelari disposte da parte del giudice per le indagini preliminari del: si tratta die di(condotti in carcere),di 59, 54 e 51 anni edi 34 anni (ai domiciliari) e didi 61, 58, 53 e 30 anni e, di 47 anni (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), tutti di Bari.Solo per uno dei 12 indagati (, di 47 anni, difeso dall'avvocato) la richiesta cautelare non è stata accolta. Tutti sono accusati, dopo l'interrogatorio preventivo (una delle novità qualificanti della riforma), di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio e in particolare furti aggravati di denaro, carte di credito e di oggetti di valore, nonché di indebito utilizzo di carte di credito e di ricettazione.Le indagini dei militari della, coordinate dal pubblico ministero delladel capoluogo,, da ottobre 2022 ad aprile 2023, attraverso intercettazioni e analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di «acclarare l'esistenza di un'associazione per delinquere che, con turni di lavoro quotidiani, presidiava le aree di parcheggio dei principali centri commerciali di Bari e le strade prospicienti il varco portuale».Gli indagati, infatti, «dopo aver individuato i potenziali automobilisti da colpire, passavano all'azione attraverso un metodo consolidato consistente nell'asportare dall'abitacolo soldi, carte di credito e vari oggetti di valore, approfittando della momentanea assenza del proprietario o provocando la distrazione di quest'ultimo attraverso la foratura di uno degli pneumatici, in maniera da costringere la vittima a scendere dal veicolo». In numerosi casi avrebbero preso di miraSubito dopo i furti, prelevavano dagli Atm i contanti usando le carte rubate. L'inchiesta avrebbe accertato le responsabilità degli indagati su 19 episodi criminosi. A Maita, calciatore del Bari vittima di uno dei furti, furono rubati effetti personali dalla suain sosta nel centro commerciale Santa Caterina di Bari.