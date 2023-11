Ritardi dei treni e pendolari come sardine: la protesta della consigliera Marzella

Questa mattina, 6 novembre, ritardi pesanti per i treni regionali e a lunga percorrenza si sono verificati sulla tratta tra Barletta e Bari Centrale, per un duplice guasto comunicato da Trenitalia, avvenuto a Giovinazzo e Bari Parco Nord.Ritardi sono stati segnalati sino ad oltre un'ora tra le 7.00 e le 8.00 di questa mattina, ma nonostante la segnalazione di fine criticità, i convogli per pendolari hanno continuato ad arrivare ben oltre l'orario stabilito, con ripercussioni per tanti lavoratori e lavoratrici, stipati all'interno delle carrozze.Sulla vicenda è intervenuta nuovamente (era già accaduto in passato) la consigliera comunale di Forza Giovinazzo, pendolare anch'ella e testimone della situazione a bordo dei treni regionali: «Ogni giorno Trenitalia ci riserva delle sorprese - ci ha scritto -. Anche oggi treni in forte ritardo, anche di 65', con la solita e classica motivazione "guasto alla linea ferroviaria". Ma mi chiedo com'è possibile che nel 2023 ogni giorno ci siano guasti alle linee ferroviarie?. Se qualcuno si fosse sentito male? A queste cose Trenitalia pare non pensarci, per loro sembra tutto normale. Inviterei i vertici di Trenitalia, quelli che stanno al caldo dietro le loro scrivanie, a viaggiare qualche settimana con noi per provare gli stessi disagi che ogni giorno provano i pendolari che si recano al lavoro».Commenti dello stesso tenore ci sono giunti da altri pendolari. L'auspicio è che la situazione complessiva possa migliorare sulla tratta tra Barletta e Bari Centrale, con migliaia di pendolari che quotidianamente si affidano al trasporto ferroviario pubblico per raggiungere il loro posto di lavoro. Le comunità di Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo e delle ex frazioni a nord del capoluogo, Santo Spirito e Palese, vivono questo disagio con grande apprensione.Da tempo è stata chiesta una maggiore frequenza dei treni regionali in determinate fasce giornaliere, richiesta mai accolta.