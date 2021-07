Rinviato lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Giovinazzo e Molfetta

L'evoluzione dell'epidemia da Covid-19 non lasciava spazio a troppe speranze. E così i sindaci di Giovinazzo e Molfetta, Tommaso Depalma e Tommaso Minervini, hanno scritto nelle scorse ore all'Aeroclub Bari per certificare la rinuncia allo spettacolo delle, che si sarebbe tenutoprossimi nei cieli sul litorale che unisce le due città del nord barese.Troppo alto il rischio di contagi dovuti agli inevitabili assembramenti ed alle migliaia di persone che si sarebbero riversate in quel tratto costiera da tutta la Puglia. Un secondo doloroso rinvio, dopo quello del 2020, ma le esigenze primarie di salute pubblica, hanno indotto i due primi cittadini a chiudere la vicenda senza troppe esitazioni ed i numeri di questi giorni danno loro ragione.«La situazione pandemica - scrivono i due sindaci all'Aeroclub - ancorché contenuta, non si è risolta in forma tale da garantire la sicurezza per coloro che avrebbero partecipato per ammirare le evoluzioni aeree. Quindi agli scriventi sembra assolutamente giusto evitare che si possano verificare fenomeni di contagio incontrollato alla luce della sicura grande affluenza all'evento».Nella missiva, infine, Depalma e Minervini ringraziano il Prefetto ed il Questore di Bari per le imponenti misure di sicurezza che avrebbero garantito e l'Arma dell'Aeronautica Militare per il grande impegno profuso, certi che ci si possa riprovare il prossimo anno.Decisione dolorosa, ma riteniamo corretta.