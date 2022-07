Rinnovato il direttivo Fratres Giovinazzo. Oggi giornata della donazione

La nostra visita nella sede associativa della Fratres sita in via G. Marconi n.9, è stata utile per porgere gli auguri di buon lavoro anuovo presidente dell'associazione Fratres di Giovinazzo che segue il mandato del direttivo guidato da Sabino Papapicco. Questo il nuovo direttivo: il presidente Michele Defronzo, il vicepresidente Pasquale Arbore, l'incarico di segretaria ad Addolorata Fiorentino, l'amministratore è Alfonso Arbore, i consiglieri Michele Bavaro, Anna Marolla, Filomena Ruta; l'assistente spirituale sarà don Beppe de Ruvo, il dott. Rocco Goffredo è il consulente sanitario mentre la responsabile del gruppo giovani è Alessia Scardigno.L'occasione ci ha dato modo di scoprire qualche iniziativa, innanzitutto le date delle tre giornate di donazione del sangue previste nel mese di luglio:. «Abbiamo dato spazio a un gruppo di giovani soci Fratres, saranno loro il futuro dell'associazione; noi del nuovo direttivo sosterremo il gruppo dei giovani che saranno la nuova immagine dell'associazione», ci hanno detto dal direttivo.Il 10 e 11 luglio scende in campo per la prima volta la squadra dei giovani Fratres per partecipare alla seconda edizione ditorneo di calcetto proposto dal presidio di Libera di Giovinazzo per ricordare il giovane appassionato di calcio Michele Fazio, vittima innocente dì mafia.«Ci sono molti progetti e idee nuove che bollono in pentola, stiamo pensando ad un programma di iniziative del quale vi informeremo - ha concluso il presidente Michele Defronzo -. La squadra dei giovani donatori che parteciperà al torneo di calcetto è in età compresa tra i 18 e i 28 anni, e in più c'è un ragazzo di sedici anni che sarà un futuro donatore quando diventerà maggiorenne. L'iniziativa sportiva oltre ad un partecipato omaggio e ricordo del ragazzo barese sarà un'occasione in più per invogliare i giovani a donare, per rafforzare il concetto che sport e salute vanno in armonia e di pari passo e per sottolineare sempre più il rispetto di valori quali la legalità, principi uniti tra loro nell'ambito della cittadinanza attiva. Nella sede associativa della Fratres è stato interessante scambiare qualche parola con il dott. Rocco Goffredo, consulente sanitario della sede di Giovinazzo».Il neo-presidente ha anche evidenziato come tra qualche anno non avremo più donatori di plasma e quindi serve incrementare il numero dei donatori giovani perché c'è l'aumento di patologie che hanno bisogno di plasma e derivati e non si possono curare questi malati che dovrebbero ricorrere all'uso di farmaci costosi, quando invece la donazione messa in atto dai giovani è una necessità vitale. La prima donazione di una persona giovane è di sangue e dopo le dovute informazioni, la stessa persona può proseguire effettuando donazione di plasma. In Puglia siamo i primi nella raccolta di plasma ed è bene proseguire su questi risultati. La stagione estiva presenta spesso emergenza sangue, si deve far fronte a questa necessità ecco perché sensibilizzare alla donazione, a partecipare alle giornate di donazione. La Fratres vuole impegnarsi sul fronte della costante donazione del plasma a fronte di opportuna formazione che viene svolta al centro trasfusionale di Molfetta e corretta informazione che si può ricevere nella sede di Giovinazzo . L'impegno è di essere cittadini consapevoli per rendersi utili alla società e per i bisogni che la stessa richiede a ognuno di noi.