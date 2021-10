“Mai più fascismi”, domenica la Cgil di Giovinazzo scende in piazza

Sciogliere le organizzazioni neofasciste e neonaziste. È questo l'appello dellache chiama a raccolta i cittadini domenica 17 ottobre dalle 10 alle 13 in piazza Vittorio Emanuele II.«L'assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil è un attacco a tutto il sindacato confederale italiano, al mondo del lavoro e alla nostra democrazia - si legge in un comunicato diffuso dalla Camera del lavoro di Giovinazzo -. Chiediamo che le organizzazioni neofasciste e neonaziste siano messe nelle condizioni di non nuocere, sciogliendole per legge».La manifestazione di Giovinazzo, seguirà di un giorno il raduno di Roma organizzato dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil. In piazza Vittorio Emanuele II sarà allestito un banchetto informativo sulle iniziative intraprese dalla stessa organizzazione sindacale a seguito dell'assalto alla sede nazionale di Roma dello scorso 9 ottobre.