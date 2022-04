Social Video 21 secondi Fototrappole, a Giovinazzo immortalato sporcaccione da record

- da- sono state elevate dalladopo avere immortalato alcuni sporcaccioni in azione in città mentre gettavano indiscriminatamente rifiuti nei pressi dei cestini stradali: otto le persone sanzionate complessivamente, una delle quali conSono incredibili le immagini che gli agenti deldi via Cappuccini hanno raccolto in queste ultime settimane per gli illeciti legati al mancato rispetto delle norme sul conferimento dei rifiuti. Tra le persone multate ce n'è addirittura una che, perseverando in un atteggiamento sprezzante del buon senso e delle norme poste a salvaguardia del decoro urbano, ha abbandonato, una notevole quantità di rifiuti nei pressi delUn triste record, che polverizza tutti i precedenti report, registrato a qualsiasi ora: dall'alba al tramonto. E se da una parte il dato indica un aumento degli incivili, dall'altro è dovuto alle nuove tecnologie di cui dispone l'Ente. La, retta dal maggiore, può infatti contare sulle, di ultima generazione e alimentate con pannelli solari, per consentire un controllo totale e capillare del territorio: dal centro città alle periferie, sino alle campagne.I dispositivi elettronici sono mobili e vengono spostati ciclicamente, individuando le aree più critiche grazie alle segnalazioni. Tra le sanzioni, il maggior numero sono legate alla pratica scorretta di conferire i rifiuti nei pressi dei cestini stradali. E qui spiccano leportate a casa da un uomo