Restrizioni a Giovinazzo: il Sindaco anticipa la nuova ordinanza (VIDEO)

Il Sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, attraverso un video ( clicca qui per vederlo) girato nella sala operativa della Polizia Locale, ha anticipato i contenuti dell'ordinanza che entrerà in vigore tra qualche ora su tutto il territorio comunale e che sostanzialmente andrà ad equiparare la normativa locale con quella metropolitana e regionale in tema di contrasto al Covid-19. Saranno le telecamere di quella sala operativa, infatti, a vigilare sul rispetto della normativa anti-contagio.- ha detto -Guardia altissima, dunque, da parte di tutti i cittadini, e comprensione da parte degli operatori commerciali ed a quelli della ricettività. «È un'ordinanza dolorosa - ha sottolineato il Sindaco -, che ricalca quella del Sindaco Metropolitano Antonio Decaro, che ha appena scritto una nota al Governo per accelerare sui ristori».Depalma ha infine concluso con una nota di speranza: «La fine di tutto non è lontanissima, ma in questo momento non possiamo sbagliare», è stata la sua chiusa.

LE PRINCIPALI NORME

Preso atto delle risultanze della riunione del COC tenutasi in data 12 marzo 2021 è doveroso adottare misure restrittive finalizzate ad arginare il peggioramento della situazione epidemiologica sul territorio comunale.Fermo restando l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, è vietato lo stazionamento all'aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per usufruire di servizi essenziali.Il divieto di asporto di alimenti e bevande dalle ore 18,00 per tutte le attività di ristorazione comprese nel codice Ateco 56 (tra cui bar, pub, gelaterie, pasticcerie ecc.) e per tutte le attività di commercio al dettaglio comprese nel codice Ateco 47.25La chiusura dalle ore 18,00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo per tutti i giorni della sulla settimana, dei cosiddetti distributori automatici H24.Il presidente dell'Anci Antonio Decaro, in virtù delle nuove restrizioni, auspica che i ristori per le attività commerciali colpite dalle misure siano tempestivi.