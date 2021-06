Rendiconto 2020, si riunisce il Consiglio comunale di Giovinazzo

Il presidenteha convocato per questo pomeriggio, 28 giugno, alle ore 17.00, una nuova seduta in presenza del Consiglio comunale di Giovinazzo.All'ordine del giorno c'è un solo corposo punto che riguarda la discussione e l'eventuale approvazione delTema importante soprattutto in periodo emergenziale e con i tanti problemi che hanno riguardato la città di Giovinazzo.La seduta sarà svolta a porte chiuse per via delle norme anti-contagio, ma sarà seguibile sui canali YouTube dell'Ente comunale.