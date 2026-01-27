Referendum giustizia, le ragioni del "NO" in un incontro a Giovinazzo

Venerdì 30 gennaio a Giovinazzo si terrà un incontro sulleella sala San Felice, alle ore 18.30.Interverranno Maria Pia Vigilante, avvocato Presidente dell'Associazione GIRAFFAH! Onlus, Giuliano Foschini, giornalista inviato de La Repubblica e Giuseppe Volpe, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari.Tema centrale i motivi per cui è giusto DIRE NO alla Riforma Nordio, che - secondo il fronte del NO - mira a stravolgere gli assetti costituzionali senza ridurre di un giorno i processi e il perché la Riforma Nordio darà più potere alla politica. Il Comitato nasce per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi della riforma costituzionale prevista dalla Legge Nordio, quindi promuove la vittoria del NO al referendum costituzionale necessario per ratificarla.