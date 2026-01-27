Voto
Referendum giustizia, le ragioni del "NO" in un incontro a Giovinazzo

In Sala San Felice ci sarà anche il Procuratore della Repubblica, Giuseppe Volpe

Giovinazzo - martedì 27 gennaio 2026
Venerdì 30 gennaio a Giovinazzo si terrà un incontro sulle ragioni del "No" al referendum sulla riforma della magistratura nella sala San Felice, alle ore 18.30.

Interverranno Maria Pia Vigilante, avvocato Presidente dell'Associazione GIRAFFAH! Onlus, Giuliano Foschini, giornalista inviato de La Repubblica e Giuseppe Volpe, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari.

Tema centrale i motivi per cui è giusto DIRE NO alla Riforma Nordio, che - secondo il fronte del NO - mira a stravolgere gli assetti costituzionali senza ridurre di un giorno i processi e il perché la Riforma Nordio darà più potere alla politica. Il Comitato nasce per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi della riforma costituzionale prevista dalla Legge Nordio, quindi promuove la vittoria del NO al referendum costituzionale necessario per ratificarla.
