Raccolta rifiuti Giovinazzo, da gennaio novità

Novità raccolta porta a porta Documento PDF

Novità in arrivo, a partire da gennaio, per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti a Giovinazzo. All'inizio del 2022, il sindacoemetterà una nuova ordinanza, che andrà a sostituire tutte le precedenti, il cui nome sarà sempre. La novità principale dell'ordinanza riguarda le modalità di conferimento e quelle sanzionatorie per chi non conferirà correttamente i rifiuti.In allegato la locandina del primo lancio della campagna informativa. Ai cittadini giovinazzesi verrà consegnatoche spiegherà, in modo semplice e chiaro, come conferire correttamente i rifiuti. Inoltre, ci saranno degli allegati sui quali verranno indicate le modalità sanzionatorie.Il secondo lancio informativo ci sarà nelle prima decade di gennaio. In quella occasione verranno illustrate le modalità dell'uso delle buste trasparenti per il conferimento dell'indifferenziato che andranno a sostituire quelle nere. Le nuove buste saranno distribuite dal CCR ( Centro raccolta Comunale). La loro utilità servirà a verificare, già da un primo controllo visivo,visto che, non di rado, nelle buste nere viene conferito di tutto, anche l'organico. Un modo non solo sbagliato dal punto di vista della giusta raccolta differenziata, ma anche l'obbligo per il Comune di andare a conferire più rifiuti in discarica con la conseguente maggiore tariffazione a carico dei cittadini.«Ormai, dopo quasi 5 anni di questo sistema, era necessario fare qualche piccolo aggiustamento per migliorare nelle criticità che in questi anni abbiamo rilevato e analizzato - dichiara il sindaco,- Il tema dei rifiuti rimane centrale nella idea di decoro cittadino, di rispetto per l'ambiente e di raggiungimento della famosa economia circolare sui rifiuti. E' di questi giorni l'approvazione in Consiglio regionale del nuovo Piano regionale dei rifiuti che, andando a regime, arriverà a dotare la Regione Puglia di impianti di smaltimento adeguati e autosufficienti, compatibile con il sempre più diffuso sistema porta a porta. Solo così, in un giorno non troppo lontano, avremo città sempre più pulite e una Tari che finalmente potrà cominciare a subire sensibili decrementi».