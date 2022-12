Dall'11 dicembre parte la raccolta organico e plastica dalle attività commerciali

Da una parte la volontà di andare incontro alle esigenze degli esercenti, dall'altra evitare che i rifiuti mal conferiti o accatastati deturpino la bellezza della città.Per questi due motivi, in accordo con la dittae con le attività commerciali presenti sul territorio (in particolare bar, pizzerie e ristoranti) e di concerto con l'assessore all'Ambiente, Alfonso Arbore, l'Amministrazione comunale ha deciso che a partire da domenica, 11 dicembre, di mattina, ci sarà il ritiro dell'organico e della plastica.Con l'attivazione del servizio, si chiede a tutte le attività in questione di essere particolarmente collaborative affinché i rifiuti che verranno prelevati siano ben posizionati per il ritiro. Inoltre, si chiede che i rimanenti rifiuti siano allocati negli appositi bidoni o chiusi ermeticamente nei relativi bustoni , ed i cartoni schiacciati e piegati per bene.«Ancora una volta andiamo incontro alle esigenze delle nostre attività commerciali alle quali, però, chiediamo la massima collaborazione - dichiara il sindaco Michele Sollecito - Con questo servizio vogliamo contribuire a migliorare il decoro della nostra città sia per noi stessi che per i tanti turisti che vengono a farci visita e che apprezzano il buon cibo della nostra cucina tradizionale. Evitiamo, pertanto, scempi di rifiuti sparsi e lavoriamo tutti insieme alla salvaguardia della nostra immagine».