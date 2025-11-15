Raccolta del Banco Alimentare: ecco dove a Giovinazzo

È tornato anche a Giovinazzo da questa mattina, sabato 15 novembre, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, l'appuntamento con la, l'iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali.In un periodo di scarsa disponibilità di cibo da distribuire e di crescita della domanda, la Colletta Alimentare diventa ancora più attesa e preziosa per chi vive in difficoltà.