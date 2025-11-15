Banco Alimentare
Banco Alimentare
Sociale

Raccolta del Banco Alimentare: ecco dove a Giovinazzo

Volontari presenti anche al Despar di via Bari

Giovinazzo - sabato 15 novembre 2025 16.36
È tornato anche a Giovinazzo da questa mattina, sabato 15 novembre, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, l'appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l'iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali.

In un periodo di scarsa disponibilità di cibo da distribuire e di crescita della domanda, la Colletta Alimentare diventa ancora più attesa e preziosa per chi vive in difficoltà. A Giovinazzo i volontari saranno al di fuori del Supermercato Despar di via Bari. Un piccolo gesto può cambiare tanto.
  • Banco alimentare Giovinazzo
Rattoppi all'asfalto in diverse strade di Giovinazzo - LE FOTO
15 novembre 2025 Rattoppi all'asfalto in diverse strade di Giovinazzo - LE FOTO
A Giovinazzo c'è la giornata di screening gratuito per il diabete
15 novembre 2025 A Giovinazzo c'è la giornata di screening gratuito per il diabete
Altri contenuti a tema
Banco Alimentare, grande generosità dei giovinazzesi Attualità Banco Alimentare, grande generosità dei giovinazzesi Adesione convinta, nonostante la pioggia, alla campagna di raccolta cibo per i meno abbienti
Banco Alimentare, volontari fuori dal Despar a Giovinazzo Banco Alimentare, volontari fuori dal Despar a Giovinazzo Ben 7mila le tonnellate di cibo raccolte dalla fondazione
Il cuore dei giovinazzesi in favore della Colletta Alimentare Il cuore dei giovinazzesi in favore della Colletta Alimentare I dati della raccolta fuori dal Despar di via Bari
Il ritorno in Europa dell'AFP Giovinazzo
15 novembre 2025 Il ritorno in Europa dell'AFP Giovinazzo
A Giovinazzo si parla di violenza sulle donne con un libro scritto da detenute di Trani
15 novembre 2025 A Giovinazzo si parla di violenza sulle donne con un libro scritto da detenute di Trani
Il Defender Giovinazzo ospita il Cus Molise, obiettivo trovare continuità
15 novembre 2025 Il Defender Giovinazzo ospita il Cus Molise, obiettivo trovare continuità
L'istituto scolastico “Bello-Salvemini” premiato a Montecitorio il cortometraggio “Sono più forte io”
14 novembre 2025 L'istituto scolastico “Bello-Salvemini” premiato a Montecitorio il cortometraggio “Sono più forte io”
A Giovinazzo nel fine settimana c'è la "Festa in musica per la sua protettrice "
14 novembre 2025 A Giovinazzo nel fine settimana c'è la "Festa in musica per la sua protettrice"
Francesco Schittulli a Giovinazzo con "Una vita per vincere il cancro "
14 novembre 2025 Francesco Schittulli a Giovinazzo con "Una vita per vincere il cancro"
S.Martin Hotel, l'addio dei gestori di Opa Opa
13 novembre 2025 S.Martin Hotel, l'addio dei gestori di Opa Opa
Autorità Portuale, Mastro ospite dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile
13 novembre 2025 Autorità Portuale, Mastro ospite dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.