Sociale
Raccolta del Banco Alimentare: ecco dove a Giovinazzo
Volontari presenti anche al Despar di via Bari
Giovinazzo - sabato 15 novembre 2025 16.36
È tornato anche a Giovinazzo da questa mattina, sabato 15 novembre, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, l'appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l'iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali.
In un periodo di scarsa disponibilità di cibo da distribuire e di crescita della domanda, la Colletta Alimentare diventa ancora più attesa e preziosa per chi vive in difficoltà. A Giovinazzo i volontari saranno al di fuori del Supermercato Despar di via Bari. Un piccolo gesto può cambiare tanto.
