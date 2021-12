Il cuore dei giovinazzesi in favore della Colletta Alimentare

C'è un'Italia migliore che fa rumore solo con le sue azioni concrete, a favore degli altri, spesso ultimi o ai margini.Di quell'Italia fanno parte i 140mila volontari che in tutta la nazione ed anche nei comuni della Città Metropolitana di Bari hanno sostenuto, lo scorso sabato, la. Si tratta di una raccolta di beni e cibo organizzata dalper persone in difficoltà. Oltre all'operosa attività quotidiana, Banco Alimentare organizza ogni anno, l'ultimo fine settimana di novembre, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.Tra le grandi catene, a Giovinazzo ha aderito il supermercatopresso cui sono stati raccoltidi beni di prima necessità per un peso complessivo diIn totale, in tutta la penisola, sono state messe da parte bennonostante il momento particolare e i disagi dovuti al maltempo in numerose località.«Un gesto capace di unire in un momento in cui tutto sembra volerci dividere: dalla ripresa del virus, ai contagi crescenti, all'insicurezza economica. La giornata della Colletta ci manifesta che sono i fatti, i gesti che innanzitutto educano, noi, i nostri figli, tutti, e possono realizzare autentica solidarietà e coesione sociale», ha ricordato in una nota, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus.Un gesto apparentemente semplice, quello fatto dai bitontini sabato scorso, ma che si rivelerà fondamentale per le tante famiglie che necessitano sempre più spesso di supporto. E con la pandemia e le chiusure dello scorso anno, la platea dei bisognosi, spesso giovani, si è paurosamente allargata.