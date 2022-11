Banco Alimentare, grande generosità dei giovinazzesi

LE CIFRE

Si è svolta sabato 26 novembre laorganizzata dalnata nel 1989 dall'iniziativa di Mons. Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, ed il Cav. Danilo Fossati, al vertice della Star. Il Banco Alimentare promuove il recupero delle eccedenze e la redistribuzione alle strutture caritative.Davanti al supermercatoi volontari sono rimasti anche sotto la pioggia a ricevere donazioni grazie alla generosità dei giovinazzesi, quest'anno più corposa. Tuttavia olio, latte e riso, visti gli aumenti dei prezzi di questi ultimi mesi, tra guerre e speculazioni, sono stati alimenti donati in misura inferiore.Successo dunque per l'iniziativa ed i numeri di Giovinazzo danno ragione a chi continua a credere nella solidarietà della gente comune come strumento di grande sostegno sociale alle fasce più deboli della popolazione. I volontari hanno complessivamente raccolto 594,1 kg di alimenti. Nel dettaglio sono stati donati 25,2 kg di olio, 68,6 kg di omogenizzati, 21,6 kg di altri alimenti per l'infanzia, 23,1 kg di tonno in scatola ed 8,2 di carne in scatola. Sono stati ben 168,4 i chilogrammi di polpa o passata di pomodoro finiti nelle mani dei volontari del Banco Alimentare, mentre 43,1 sono stati i chili di verdure donate. A completare il quadro 103 kg di pasta, 9.4 kg di zucchero, 43 litri di latte, 35,2 kg di biscotti e 44,7 chili di altri alimenti.Un risultato confortante, nonostante un periodo economicamente difficile per gli italiani. In tutta l'Area Metropolitana sono stati raccolti ben 2.799 pacchi di alimenti per un totale di 30 tonnellate e mezzo.