Questa sera la traslazione dell'effigie dell'Addolorata

Parte questa sera, giovedì 23 marzo, il cammino di avvicinamento alla Santa Pasqua della Confraternita di Maria SS della Purificazione.Stasera l'effigie della Beata Maria Vergine Addolorata sarà traslata dalla chiesetta di Sant'Andrea alla Concattedrale di Santa Maria Assunta.Poi dalil Settenario con Rosario alle 8.30 ed alle 18.30 e Sante messe alle 9.00 ed alle 19.00 in Concattedrale.saranno invece quattro le celebrazioni eucaristica: alle 8.30, alle 10.00, alle 11.30 ed alle 19.00., Venerdì di Passione, al termine della messa vespertina delle 18.30, ci sarà la tradizionale processione dell'Addolorata, accompagnata dalla musica dell'Orchestra di Fiati della "Filippo Cortese" per le vie di Giovinazzo, secondo il seguente itinerario: piazza Duomo, via San Giacomo, via Spirito Santo, piazza Costantinopoli, via Lupone, piazza San Felice, piazza Vittorio Emanuele lato sud, via Gioia, via Sasso, piazza Garibaldi, corso Roma, via Cappuccini, di nuovo piazza Vittorio Emanuele II lungo il perimetro che dà verso il mare, piazza Umberto I, via Cattedrale e rientro nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo.invece, dalle ore 20.15, la Concattedrale di Santa Maria Assunta ospiterà il Concerto di marce funebri dell'Orchestra di Fiati della scuola "Filippo Cortese". Dirigerà il M° Pasquale Turturro.