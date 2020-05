Questa notte intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare

Si terranno questa notte,le operazioni di disinfestazione contro mosche e zanzare. Il Comune di Giovinazzo ha così predisposto un intervento rimandato un paio di settimane fa per avverse condizioni meteo.Le raccomandazioni restano le medesime di sempre: non lasciare panni stesi o alimenti su balconi o davanzali al passaggio degli operatori, chiudere le finestre e soprattutto non sostare in strada.La disinfestazione di questa sera si inserisce in un piano cadenzato e programmato di interventi comunali che andrà avanti anche nelle prossime settimane in vista della stagione estiva.