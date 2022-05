Quarta dose, a Giovinazzo vaccinate 109 persone fragili

Continua a passo ridotto la campagna vaccinale per le persone fragili over 60 e ultraottantenni anche a Giovinazzo. Le vaccinazioni possono essere eseguite negli ormai soli tre centri aperti nell'Area metropolitana di Bari oppure, in caso di fragilità, con l'ausilio dei medici di famiglia.Col dato aggiornato dall'Azienda Sanitaria Locale di Bari al 5 maggio scorso, a Giovinazzo sonoi pazienti con patologie oppure oltre gli 80 anni ad aver ricevuto la quarta dose di vaccino anti-Covid. Un dato basso, peraltro in linea con quanto sta accadendo in tutta la Puglia.Da inizio pandemia sono complessivamente 48.170 le somministrazioni effettuate su pazienti residenti sul territorio comunali: in 17.541 hanno ricevuto almeno una dose, 16.995 hanno completato il primo ciclo (95%) e 13.525 hanno effettuato tre vaccinazioni (87%).