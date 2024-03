Quaresima 2024, il programma nella Chiesa di San Giovanni Battista

Si avvicina la Settimana Santa e siamo sempre più nel vivo della Quaresima 2024. Lguidata dal priore Gaetano Masellis, sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago avvia quest'oggi, 15 marzo, un percorso che si concluderà nella domenica di Pasqua.Si parte dunque oggi,con una riflessione nella Chiesa di San Giovanni Battista a cura del diacono prof. Antonio Calisi sul tema "Quaresima, cambiamento di mentalità". Appuntamento per le ore 19.30.all'indomani della processione dell'effigie dell'Addolorata per le vie cittadine, ci sarà la celebrazione vespertina della domenica delle Palme., dalle 10.00, sul sagrato di San Giovanni Battista, avrà luogo la benedizione delle Palme da parte del parroco di Santa Maria Assunta, padre Francesco Depalo e del suo vice, padre Pasquale Rago. Poi, una breve processione porterà i fedeli in Concattedrale dove si terrà la santa messa.Ildalle 20.00sarà esposto nella chiesa di San Giovanni Battista il simulacro di Gesù agonizzante, che sarà in processione la sera successiva. Si tratta di uno dei momenti più intimi dell'intero periodo quaresimale per l'Arciconfraternita., dalle ore 16.00 ci sarà la celebrazione delle "Tre ore di agonia" di Nostro Signore. Sarà quella l'occasione per raccogliersi in preghiera prima dell'uscita dei Misteri da piazza Duomo, commemorando la morte di Gesù attraverso la lettura di brani evangelici. Dalle 20.00, la processione dei simulacri per le vie della città.Molto interessante quanto accadrà ila partire dalle ore 17.30 con il "Compianto su Cristo Morto in concerto". Grazie a brani musicali, ci si soffermerà a riflettere sui sentimenti dei discepoli di Maria nelle ore della discesa agli inferi di Gesù. I brani nell'azione paraliturgica saranno eseguiti dal soprano Lucia de Bari e dal tenore Carlo Masellis. Ad accompagnarli Fabio D'Amato al pianoforte ed Elena D'Amato al violino.si conclude il programma con la festa liturgica di San Francesco da Paola che culminerà nella celebrazione eucaristica delle ore 20.00.