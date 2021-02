del Carmine accenderà questa sera, nei pressi dell'omonima chiesa in, la grande croce, simbolo dell'inizio di una Quaresima in cui tutti i cattolici sono invitati ad una riflessione profonda.L'accensione avverrà alla mezzanottegiornata importante per la Chiesa cattolica, che segna il passaggio al periodo quaresimale.«Il grande simbolo cristiano luminoso - spiegano - è segno di speranza per eccellenza nella nostra fede e nel periodo buio che caratterizza la nostra quotidianità da un anno, assume un tono particolare. L'incapacità di sconfiggere un nemico invisibile, anche dal punto di vista scientifico, invita i credenti ad aggrapparsi alla fede come unico spiraglio di luce e quindi alla fede».Un invito che in tanti a Giovinazzo accoglieranno, passando da quel luogo che si carica in questo periodo dell'anno di grande spiritualità. Inizia la seconda Quaresima sotto la scure della pandemia e le nostre vite, purtroppo, sono cambiate in peggio. Ma la fede genera speranza, quella che non deve mai mancare a uomini e donne finite nella barca in mezzo alla tempesta, di cui però il Signore, come ha ricordato Papa Francesco, non si dimentica.