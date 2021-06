Punto Vaccinale di Giovinazzo pronto. Si aspetta risposta di ASL Bari e Regione Puglia

L'Hub vaccinale di Giovinazzo è pronto ad accogliere tutti quei cittadini che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino o che devono sottoporsi al richiamo ( foto allegate ).Ieri il sindaco Tommaso Depalma ha inviato al responsabile dell'Unità di crisi della Regione Puglia,, e al Direttore Generale della ASL Bari,una nota con la quale ha comunicato che lo scorso 27 maggio sono state portate a termine le operazioni di allestimento del centro vaccinale nella palestra della scuola elementare 'San Giovanni Bosco' con accesso da via Dante.Il Comune ha provveduto a tinteggiare le pareti, a sistemare tavoli e sedie così come indicati dalla Check-list approntata dalla Protezione Civile della Regione Puglia, a collegare il luogo ad una rete internet, a pulire e igienizzare tutti gli ambienti e ad acquisire la disponibilità dei volontari della Protezione Civile per il supporto alle operazioni.«Alla luce della decisione del Governo di estendere anche ai giovani la possibilità di vaccinarsi a partire dal prossimo 3 giugno, ritengo che questo punto vaccinale di Giovinazzo possa essere strategico e andare incontro alle esigenze della cittadinanza per rendere tutto più veloce - dichiara il sindaco Tommaso Depalma - D'altronde, oltre ai giovani, ci sono anche cittadini di altre fasce d'età che ancora devono ricevere la prima dose di vaccino o sottoporsi alla seconda. Noi abbiamo preparato tutto, spero che la Regione e la ASL si attivino subito».Ad oggi, a Giovinazzo, sono state vaccinate 11.604 persone (dati Pugliasalute) delle quali 8.322 hanno ricevuto la prima dose e 3.282 anche la seconda dose.