Vaccino Covid, ecco dove e quando per i giovinazzesi

DOVE SI EFFETTUANO LE VACCINAZIONI NEL CIRCONDARIO?

COME PRENOTARE?

MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Assodata l'indisponibilità all'apertura del punto vaccinale di popolazione allestito nella palestra della scuola "San Giovanni Bosco" in corso Dante Alighieri, l'Azienda Sanitaria Locale ha comunicato nelle scorse ore orari e giorni di apertura dei centri della ex provincia barese nel mese di novembre.Per i giovinazzesi sono sostanzialmente 4 i punti vaccinali di riferimento in questa fase, in cui potranno vaccinarsi a sportello coloro i quali non lo hanno ancora fatto ed in cui potranno recarsi gli ultrasessantenni che avranno prenotato la terza dose, se hanno ricevuto la seconda da almeno 6 mesi.Questi i riferimenti per l'utenza di Giovinazzo:(via Salvo D'Acquisto): martedì dalle 9.00 alle 13.00; giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;(via Cappella dei Chicoli): mercoledì dalle 9.00 alle 13.00; giovedì dalle 15.00 alle 18.00;(via Prof. Moschetta): martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00;(Ist. Comprensivo Falcone-Borsellino, via delle Azalee): dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00; solo martedì anche dalle 14.30 alle 18.00.Coloro i quali hanno più di 60 anni ed hanno concluso il primo ciclo da almeno 6 mesi possono prenotarsi tramite il portale https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/ , gli sportelli del Centro unico prenotazioni - CUP e le farmacie accreditate al servizio FarmaCUP.Nella scorse ore è stato raggiunto l'accordo con i medici di medicina generale per la campagna di vaccinazione con le terze dosi. Saranno un fondamentale tassello per la somministrazione di dosi aggiuntive e booster e si aggiungeranno alla rete dei punti vaccinali e delle farmacie, divenendo riferimento soprattutto per i soggetti fragili e più a rischio, garantendo anche le vaccinazioni a domicilio per i non deambulanti.