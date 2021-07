Vaccini, tanti disagi per i cittadini di Giovinazzo nell'hub di Molfetta

Sono state tre giornate convulse nel Punto Vaccinale di Popolazione allestito all'interno del PalaCozzoli, a Molfetta. Punto di riferimento anche per tanti giovinazzesi, che questa volta hanno vissuto piccole odissee.Si è partiti il 20 luglio, con il rinvio delle seconde dosi diLa stessa utenza che si è poi riversata negli spazi antistanti la moderna struttura molfettese il giorno dopo, in concomitanza con l'arrivo di tantissimi under 50 che avevano appuntamento per la seconda somministrazione del ritrovatoE così il 21 luglio (data a cui si riferiscono le foto) si sono create code e ressa, purtroppo con assembramenti dovuti anche alla mancanza di senso civico di molti, che hanno portato il personale sanitario a far intervenire i Carabinieri della locale Compagnia e i Vigili Urbani.L'attesa per molti, anche sotto il sole è durata fino ad un paio d'ore, inaccettabile soprattutto nel caso di anziani con alcuni handicap motori. Il personale sanitario, di Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana, va sottolineato con forza,ma al contempo lamentava la carenza di unità dovute al periodo di ferie.Ieri, 22 luglio, una nuova beffa per i vaccinandi sotto i 50 anni:, per molti cittadini con la prenotazione fissata 24 ore prima.Troppo semplicistico sarebbe da parte nostra (eravamo sul posto) dare addosso al personale di Protezione Civile, tantissimi volontari, va ricordato. Piuttosto sarebbe utile, in un periodo di ferie, rimodulare con largo anticipo la calendarizzazione delle somministrazioni come la ASL Bari ha fatto fino a qualche settimana fa, perdendosi un po' nelle ultime giornate.Il vaccino contro il virus Sars CoV2 (due dosi) resta l'unico antidoto conosciuto al momento per scongiurare rischi di infezioni da Covid-19 e sue varianti di grave entità. Resta pertanto opportuno che tutti coloro i quali hanno appuntamento tornino e si vaccinino, mentre ai vertici dell'Azienda Sanitaria Locale chiediamo di monitorare la situazione e di evitare d'ora in poi situazioni incresciose come quelle che vi abbiamo raccontato.