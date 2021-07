Punto vaccinale Giovinazzo, la ASL risponde al sindaco Depalma: «Va mantenuto per l’autunno»

A seguito della richiesta di chiarimenti inviata dal sindaco Tommaso Depalma, lo scorso 6 luglio, al Direttore Generale della Asl Ba,, in merito alla non attivazione della palestra della scuola 'San Giovanni Bosco' comeattrezzato e predisposto dal Comune secondo il protocollo di legge previsto, Sanguedolce ha comunicato che :Pertanto, Sanguedolce ha chiesto a Depalma che l'Hub vaccinale non venga smantellato perché così come attrezzata potrebbe rientrare nei prossimi mesi nell'organizzazione vaccinale futura che la ASL Ba avvierà secondo gli indirizzi nazionali e regionali.«Visto il lavoro fatto, sarebbe doloroso e incomprensibile non utilizzare quella struttura per rendere anche più comoda e utile la campagna di vaccinazione che certamente proseguirà nei prossimi mesi - dichiara il sindaco Tommaso Depalma - Come al solito, saremo sempre leali e collaborativi e responsabili con gli Enti sovracomunali, ma fermi anche nelle nostre richieste che riteniamo legittime e rispettose delle esigenze dei nostri concittadini».