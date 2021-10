Punto vaccinale Giovinazzo: la ASL Bari chiede sospensione. Ma non ha mai aperto

Con formale richiesta, la direzione del Dipartimento di prevenzione della Asl Bari, ha chiesto al sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, di sospendere per il momento l'hub vaccinale allestito dalla Regione Puglia, su disponibilità espressa del Comune, nella palestra della scuola 'San Giovanni Bosco' in attesaLa Asl Bari motiva la scelta di sospendere l'hub di Giovinazzo, così come di altri Comuni della provincia di Bari, «visto che attualmente la copertura vaccinale a Giovinazzo è superiore al 74% con punte che superano il 95% per gli over 80 e con una copertura della fascia anagrafica dai 12 ai 19 anni che supera il 74%».«Dispiace che una struttura allestita ad hoc per far vaccinare i giovinazzesi non sia mai stata usata dagli operatori della Asl Bari nonostante le mie continue sollecitazioni - è il commento del sindaco Depalma -. E lo dico con rammarico, visto che avrei voluto che i miei concittadini non fossero costretti ad andare fuori Giovinazzo per farsi vaccinare. L'unica consolazione è che i dati vaccinali della nostra città hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dalla cabina di regia nazionale e regionale e che quella palestra tornerà nella disponibilità degli alunni della San Giovanni Bosco e delle associazioni sportive che l'hanno sempre usata per gli allenamenti».