Caos vaccinazioni, PrimaVera Alternativa scrive a Prefetto, Regione ed ASL

È il grande cruccio di tutti i giovinazzesi ed è uno dei temi su cui la nostra testata ha più spinto e pubblicato in questi mesi: la mancanza di un centro vaccinale di popolazione in loco. Allestito nella palestra della Scuola "San Giovanni Bosco" con ingresso da corso Dante, non è mai stato aperto dall'Azienda Sanitaria Locale nonostante un cospicuo carteggio tra il Comune e l'ente stesso.Ce ne sono a Bari-Catino, Molfetta, Terlizzi e Bitonto, non a Giovinazzo, dove i residenti sono costretti a "migrare" per ricevere le somministrazioni. Un cruccio enorme, a cui si uniscono le polemiche delle ultime ore dopo la pubblicazione sui social network di un video che testimonia l'ammassamento di genitori all'interno del PalaCozzoli di Molfetta nella giornata del 7 gennaio ( qui il video ), dedicata alle vaccinazioni pediatriche.Su questo punto è intervenuta anche PrimaVera Alternativa, il movimento civico d'opposizione che ha scritto al Prefetto di Bari, ai dirigenti dell'ASL metropolitana ed alla Regione Puglia. L'oggetto è sempre quello: ottenere l'apertura e maggiori servizi sul territorio cittadino.Di seguito il testo integrale. (Gianluca Battista)L'Associazione "PrimaVera Alternativa" (...) con riferimento all'emergenza epidemiologica Covid-19 nel Comune di Giovinazzo, su espressa sollecitazione della cittadinanza giovinazzese, intende esporre e richiedere quanto segue.Nel Comune di Giovinazzo, nonostante una popolazione residente di circa 20.000 abitanti:Ad essere più precisi, il centro vaccinale, dapprima annunciato presso il Palazzetto dello Sport "Palapansini", successivamente allestito presso la palestra dell'Istituto Scolastico San Giovanni Bosco,, mentre invece la postazione drive-through per eseguire il tampone molecolare, inizialmente allestita presso il Poliambulatorio di Giovinazzo,I cittadini giovinazzesi sono, pertanto, costretti a dover recarsi presso i centri vaccinali e le postazioni tamponi drive–throught di altri comuni, con immaginabili difficoltà e rischi, specie per le fasce della popolazione più deboli (anziani e bambini).Come documentato dal video e dai reperti fotografici relativi al pomeriggio del 7 gennaio 2022 (sede vaccinale di Molfetta), in questi giorni, a tali oggettive difficoltà si assomma la gestione inadeguata del più vicino centro vaccinale di Molfetta, dove, per ore, si staziona in violazione alle più elementari norme di contenimento del contagio e senza distanziamento sociale, in attesa della inoculazione del siero vaccinale.Tale situazione è ancor più inaccettabile ove si consideri che anche la fascia dei minori tra i 5 e gli 11 anni è costretta a patire gli stessi disservizi.In ragione di tanto, anche al fine difavorendo il diffondersi del contagio proprio in luoghi (come i centri vaccinali) deputati a contrastarlo ed a combatterlo, siamo a richiedere, per quanto di Vostra rispettiva competenza,Confidando in un Vostro sollecito intervento e restando in attesa di un Vostro gradito riscontro, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.Con Osservanza.