"Puliamo il mondo": raccolti 591 kg di rifiuti sul litorale sud di Giovinazzo

15 foto 2hands: raccolta sul litorale sud

La giornataorganizzata in collaborazione traè stata finalmente realizzata dopo il rinvio del 25 settembre.Lo scorso sabato 3 ottobre, i volontari dinonostante le minacciose raffiche di vento, si sono recati sul tratto di costa adiacente il Mamas Beach, sul litorale sud che corre verso il quartiere barese di Santo Spirito. E lo spettacolo che si è presentato agli occhi dei numerosi giovani volontari è stato desolante: un intera area sostanzialmente abbandonata a se stessa ed in cui giacevano quintali di rifiuti.La pulizia ha quindi portato alla raccolta di bensi sono imbattuti in sanitari abbandonati, corde per allestire reti per la pesca a strascico, ombrelloni, sedie a sdraio e cialde di caffè tra quelli più bizzarri.Considerato lo stato di profondo degrado in cui si trovava la zona, l'intervento è continuato anche nella mattinata di domenica 4 ottobre. Ai 481 kg precedentemente raccolti,arrivando così ad un totale definitivo diraccolti dall'Associazione soltanto nella spiaggia in prossimità del Mamas Beach.«A seguito di questi due interventi - spiegano dall'associazione ambientalista -,ha toccato un importantissimo traguardo: in soli 7 interventi svolti dalla sua fondazione, si sono raggiuntisuperando così la tonnellata! Questo risultato, se da una parte è molto incoraggiante, dall'altra ci fa riflettere su quanto lavoro ci sia ancora da fare per restituire al nostro territorio la dignità che merita».Tutte le informazioni utili sono reperibili sulla pagina Facebook. Sotto il nostro articolo una galleria fotografica per raccontarvi le due giornate di raccolta rifiuti per le quali bisogna sempre ringraziare questi volitivi ragazzi e ragazze giovinazzesi.