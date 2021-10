PUG Giovinazzo: l'Amministrazione incontra gli operatori economici

L'Amministrazione comunale di Giovinazzo incontrerà venerdì 22 ottobre ingegneri, architetti ed operatori economici interessati alche è in corso di sviluppo ormai da due anni.L'incontro per la presentazione dello schema del nuovo PUG è fissato in Sala San Felice per le ore 10.00.Per l'esecutivo cittadino ci saranno il sindaco Tommaso Depalma, Assessore all'Urbanistica, e con lui l'Ing. Daniele Carrieri, delegato alle funzioni dirigenziali dell'Ufficio Tecnico comunale.Sarà quella un'occasione per far emergere esigenze e criticità in vista della stesura del Piano definitivo.