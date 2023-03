Pubblicato avviso per il nuovo parcheggio di via Fossato

Il Comune di Giovinazzo ha pubblicato nelle scorse ore all'Albo Pretorio on line l'avviso per manifestazione di interesse (quindi senza bando) da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, finalizzata all'appalto dei lavori diNell'atto, firmato dall'attuale dirigente pro tempore del Settore Gestione Territorio, ing. Daniele Carrieri, si legge anche che l'importo complessivo dell'appalto è di € 521.117,82, l'importo lavori soggetti a ribasso ammonta a € 499.735,82, mentre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono di € 21.382,00.Tutti gli operatori economici interessati dovranno manifestare il loro interesse sulla piattaforma https://www.empulia.it , compilando l'apposito modulo, previa registrazione al portale e accesso all'area riservata,. Dal Comune di Giovinazzo precisano inoltre che il numero di soggetti invitati, mediante apposita lettera, alla procedura negoziata sarà determinato sulla base del numero delle manifestazioni di interesse effettivamente pervenute e secondo le modalità disciplinate nell'Avviso di manifestazione di interesse.Si tratta di un'opera fondamentale per la regolamentazione del traffico nell'area compresa tra piazza Vittorio Emanuele II, via Bari ed il lungomare Esercito Italiano, soprattutto nei mesi estivi e nei fine settimana dalla primavera all'autunno. Un'opera attesa anche dai commercianti della zona, spesso schiacciati tra la necessità di ospitare avventori e l'impossibilità per questi ultimi di trovare un parcheggio.Nelle scorse ore è stato l'assessore ai Lavori Pubblici,a palesare davanti ai nostri taccuini soddisfazione per una procedura che completerebbe l'assetto viario nel quartiere San Giuseppe, di pari passo con il restyling previsto per via Papa Giovanni XXIII.