Venerdì 13 dicembre l'inaugurazione del parcheggio di via Fossato

Si inaugura venerdì 13 dicembre alle ore 18.00, e sarà immediatamente fruibile, ilnell'area compresa tra piazza Leichardt e via Gaetano Salvemini. Definite le strade di accesso e di uscita.Il progetto, che rientra nell'attuazione del PNRR per la realizzazione di interventi inerenti la rigenerazione urbana, prevedeva l'abbattimento dell'ex scuola materna Giuseppina Pansini e la realizzazione di un parcheggio riservato, per la maggior parte dei posti, ai residenti ZTL del centro storico di Giovinazzo al fine di decongestionare i luoghi di interesse storico- artistico e architettonico della città dal traffico delle auto.Il parcheggio prevede 18 stalli a striscia blu accessibili a tutti (zona A di prossima perimetrazione) nella zona esterna; 57 stalli dell'area interna al muretto a secco accessibili solo ai residenti del centro storico autorizzati alla sosta nella ZTL del borgo antico.Il costo dell'abbonamento per parcheggiare all'interno dell'area è di60 euro all'anno. I residenti del centro storico con autorizzazione alla sosta potranno fare istanza di abbonamento scaricando l'apposito modulo dal sito web del Comune di Giovinazzo, www.comune.giovinazzo.it , oppure recandosi personalmente presso il Comando di Polizia Locale in via Cappuccini. Sarà possibile effettuare il pagamento direttamente a Palazzo di Città – Ufficio Economato –, in alternativa con bonifico sul conto corrente del Comune (IBAN: IT12Y0760104000000018314708, causale "abbonamento parcheggio via Fossato") oppure con il sistema di servizi PagoPA.L'ingresso al parcheggio è vietato a velocipedi, motocicli e ciclomotori, anche quelli appartenenti ai residenti della ZTL Centro Storico.«Questo parcheggio ci consentirà di iniziare a contenere il numero delle auto in sosta presenti nel centro storico - spiega il sindaco Michele Sollecito - I posti auto di piazza Duomo e piazza delle Benedettine, ad esempio, vengono eliminati e ulteriori spazi a parcheggio sono stati creati grazie a questa nuova opera così da tenere in equilibrio le legittime aspettative dei residenti di poter vivere al meglio il centro storico, e le aspettative di tutta la città, e degli avventori esterni di poter apprezzare al meglio gli scorci del borgo antico senza auto, come accade già in borghi rinomati e di pregio. Peraltro, in entrambe le piazze sgomberate, sono in corso i lavori per il nuovo basolato sempre realizzati con altri fondi del PNRR».«Liberare storiche e rappresentative piazze, e non solo del nostro centro storico , anche alla luce degli investimenti effettuati sul basolato, consentirà di aumentare la bellezza di quei luoghi in senso generale e tutelarli al meglio dal punto di vista storico e architettonico - dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo - L'opera realizzata a ridosso del centro storico non si può neanche definire un semplice parcheggio, ma un vero e proprio intervento di rigenerazione urbana che ha aperto un ulteriore e bellissima finestra sul nostro mare. L'area interna del parcheggio sarà gratuitamente fruibile per i residenti del centro storico in possesso di pass sosta sino al 31 gennaio 2025. A partire da febbraio 2025 sarà necessario munirsi di abbonamento. L'accesso elettronico riconosce e autorizza l'entrata solo alle auto le cui targhe sono immesse nel sistema previa verifica dei requisiti richiesti. Due pannelli elettronici posizionati in via Bari - angolo via Papa Giovanni XXIII-, e in Piazza Vittorio Emanuele II (Porta Nuova), indicheranno in tempo reale i posti vacanti del parcheggio su due stringhe: in alto i posti liberi accessibili a tutti (ovvero gli stalli blu esterni al parcheggio) e in basso i posti liberi accessibili solo per i residenti del centro storico autorizzati all'ingresso nell'area interna del parcheggio. Ricordo, infine, che anche i 18 stalli esterni al parcheggio, in attesa di regolamentazione, saranno fruibili da tutti gratuitamente».