Inaugurato il parcheggio di via Fossato - FOTO

È stato inaugurato nella serata di ieri, venerdì 13 dicembre, il, realizzato grazie a fondi PNRR.Alla breve cerimonia hanno partecipato il sindaco Michele Sollecito, l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, gli esponenti di Giunta e rappresentanti delle forze politiche di maggioranza.Il progetto ha comportato l'abbattimento dell'ex scuola materna Giuseppina Pansini e la realizzazione di un'area riservata in parte ai residenti della ZTL del centro storico. 18 saranno gli stalli a striscia blu accessibili a tutti nella parte perimetrale esterna, mentre 57 stalli dell'area interna al muretto a secco saranno accessibili solo ai residenti del centro storico autorizzati alla sosta nella Zona a Traffico Limitato della città vecchia. Il costo dell'abbonamento per parcheggiare all'interno dell'area sarà di. I residenti del centro storico con autorizzazione alla sosta potranno quindi fare istanza di abbonamento scaricando l'apposito modulo dal sito web del Comune di Giovinazzo, www.comune.giovinazzo.it , oppure recandosi personalmente presso il Comando di Polizia Locale in via Cappuccini.Soddisfazione per quest'opera che decongestionerà il borgo antico, salotto buono della città, è stato a più riprese espresso in queste settimana da Sollecito e Depalo, certi che quell'area ricopra una duplice funzione: una in chiave gestione del traffico veicolare proprio in estate e l'altra ha permesso ai residenti della zona di usufruire di un'area rigenerata, abbattendo un rudere costruito con criteri ormai non più esistenti. E la vista oggettivamente è davvero bella verso il mare.