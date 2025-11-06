Primo marchio di Denominazione Comunale alla Cooperativa Olivicultori Giovinazzo

Nella serata di ieri, mercoledì 5 novembre, il Consiglio comunale di Giovinazzo ha conferito alla(con la u, come loro tengono a precisare) Giovinazzo il primo marchioSoddisfazione è stata espressa dal sindaco Michele Sollecito, il quale, attraverso i canali social, ha ribadito come questo fosse un altro obiettivo raggiunto del programma ammnistrativo. «Ci auguriamo - ha aggiunto il primo cittadino - che altre realtà produttive-artigianali possano fare domanda per il marchio DeCo!».«Una realtà del territorio che produce olio extravergine d'oliva, un'eccellenza che racconta la nostra storia, il nostro lavoro e la nostra identità - ha dichiarato l'assessore alle Attività Produttive, Savino Alberto Rucci -. L'olio e tutto ciò che rappresenta è un tema che mi sta particolarmente a cuore - da tre secoli fa parte della storia della mia famiglia - e vedere oggi premiata una tradizione che continua a vivere e innovarsi è per me motivo di grande orgoglio».