La Cooperativa Olivicultori Giovinazzo ha un nuovo impianto per l'olio

È stato inaugurato nelle serata di ieri, domenica 22 ottobre, il nuovo impianto di trasformazione dell'olio della storicaIn mattinata si era tenuta l'assemblea annuale di apertura della campagna olivicola 2023/2024, una campagna importante e difficile dopo la grandine ed i nubifragi che hanno colpito la cittadina adriatica nel fine settimana del 23 e 24 settembre scorsi. Approvato il bilancio dell'annata precedente.Ieri sera, a ribadire la centralità nel settore oleario a Giovinazzo della Cooperativa Olivicultori, c'erano anche il sindacol'assessore alle attività produttive,e tantissimi cittadini e cittadine che hanno legato il nome delle loro famiglie a quella importante presenza sul territorio cittadino, sinonimo di esperienza.La benedizione, dopo la messa vespertina, è stata impartita daneo-parroco di Maria SS Immacolata. Emozionato il presidentecosì come i soci ed il consiglio di amministrazione, sintomo di un passaggio epocale e dell'ennesima tappa di una lunga storia.Se le realtà agricole giovinazzesi sapranno una volta per tutte far squadra, il futuro di questo settore, come ribadito da più parti nelle scorse ore, sarà florido.