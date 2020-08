Cooperativa Olivicultori Giovinazzo, donati oltre 2500 euro alla Consociazione Nazionale Associazioni Infermieri

Solidarietà e profonda gratitudine verso chi è stato e continua ad essere in prima linea nella lotta contro il Covid-19 per salvare le vite di tanti che sono stati colpiti duramente dal Coronavirus.Con questi sentimenti, laha devoluto nei mesi scorsi la somma diallaNella mattinata di sabato 1 agosto, si è svolta presso la sede del sodalizio produttivo giovinazzese una cerimonia ufficiale durante cui i rappresentanti CNAI hanno ringraziato l'intero Direttivo della Cooperativa per lo straordinario gesto di generosità messo in atto a loro beneficio, in un momento di dura prova per l'intero Paese e per la categoria professionale di cui sono portavoce.Una decisione, quella di dare un piccolo contributo economico, che gli amministratori hanno preso proprio durante i mesi di confinamento e di maggior diffusione del virus e che ha portato all'attuazione di una vera e propria campagna di solidarietà a partire dalla vendita dell'olio prodotto dai numerosi soci. Nello specifico, all'Associazione Nazionale Infermieri/e sono stati devolutiPresenti alla cerimoniaVice Presidente Nazionale CNAI, e, Presidente della delegazione barese dell'associazione, che sono state accolte con entusiasmo dal Direttivo ed a cui è stato consegnato un assegno simbolico della cifra a loro già versata in precedenza.Il sentito e commosso ringraziamento delle rappresentanti nazionale e provinciale CNAI è andato non soltanto ai vertici della Cooperativa ed a tutti i soci, ma anche a quanti hanno voluto contribuire acquistando l'ottimo prodotto del sodalizio, frutto del lavoro umile e paziente di quegli olivicoltori giovinazzesi che ne fanno parte e paragonabile nella sua infinita dedizione al lavoro di infermieri, medici e personale sanitario impegnati in tutta Italia nei reparti Covid.