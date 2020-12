Prima fase vaccini Covid: ecco i numeri della distribuzione in tutta Italia

LA DISTRIBUZIONE IN ALTRE PARTI D'ITALIA

Inizierà già dalla prossima settimana la distribuzione in tutte le regioni italiane dei vaccini Pfizer-BioNTech contro il Covid-19. Dopo la giornata dimostrativa del 27 dicembre, la vera e propria campagna vaccinale inizierà a prendere forma dopo il Capodanno.In Puglia, come peraltro già ampiamente anticipato dall'Assessore regionale alla Sanità,, giungeranno, utili a vaccinare personale sanitario, ospiti ed operatori di diverse residenze socio-sanitarie e persone a rischio. Si tratta deldella popolazione regionale. Va ricordato che la vaccinazione, per essere efficace, ha bisogno di un richiamo dopo 21 giorni.Il vaccino, accolto come un primo importante passaggio verso la liberazione dal virus da molti e dallo scetticismo di altri, sarà distribuito dunque in tutto il Paese. La regione che riceverà il numero maggiore di dosi in questa primissima fase sarà la Lombardia, con 304.955 fiale, che permetteranno di vaccinare il 3% circa della popolazione locale. Seguono Emilia-Romagna, con 183.138 vaccini, il Lazio che ne riceverà 179.818 e quindi Piemonte e Veneto, a cui andranno rispettivamente 170.995 e 164.278 dosi.La regione del Sud Italia a cui andranno più fiale nella fase 1 sarà la Campania, dove giungeranno 135.890 vaccini, che però copriranno una percentuale di popolazione inferiore a quella pugliese (2,3%). Minore la quantità che finirà in Sicilia (129.047), con una copertura del 2,6%.In assoluto, la regione che riceverà il minor numero di singole fiale contro il Covid sarà la Valle d'Aosta, che ne avrà a disposizione dalla prossima settimana 3.334, ma si tratta di una comunità che conta "soli" 125.501 abitanti. La maggiore copertura in prima fase, pari al 4,3% della popolazione locale, la otterrà infine il Trentino Alto Adige con 46.180 dosi.