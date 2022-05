Prevenzione incendi, Depalma firma un'ordinanza

Ammende previste per i trasgressori sino a 10.300 euro

ordinanza incendi Documento PDF

In linea con quanto previsto dal D.P.G.R. Puglia n. 177 del 04.05.2022, il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, ha emanato un'ordinanza finalizzatain particolare nelle aree boschive, e a tutelare l'incolumità dei cittadini nel periodo considerato il più a rischio che va dal 15 giugno e al 15 settembre.Con l'ordinanza (in allegato) sono vietati una serie di comportamenti a rischio sia da parte dei cittadini sia dei proprietari di terreni sia di attività che hanno a che fare con materiali combustibili.Si ricorda che l'ammenda per i trasgressori parte da un minino di