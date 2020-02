Pranzo sociale per l'Associazione Nazionale Carabinieri Giovinazzo che rilancia il suo programma

intitolata alla Medaglia d'Oro Luciano Pignatelli ha festeggiato domenica scorsa, 9 febbraio, l'attività svolta nel 2019, culminata con il consueto conviviale in una nota sala ricevimenti di Giovinazzo, allietato dalla presenza del gruppo musicale "The Big Band Theory" e del comico barese, moto per la serie "Mudù", Emanuele Tartanone. Presente anche l'on. Francesca Galizia, parlamentare 5 Stelle e associata, e la candidata presidente del MoVimento alle prossime elezioni regionali, Antonella Laricchia.L'occasione è stata propizia anche per tracciare un sunto di quanto svolto durante l'anno scorso, con un impegno ritrovato e rafforzato in campo culturale e della solidarietà, con laTanti gli eventi culturali, dalla presentazione di libri e mostre d'autore, ospitate all'interno della sede di piazza Vittorio Emanuele II 13, sempre più punto di riferimento per i militari in pensione e per quanti intendono mettersi a disposizione del territorio.Gli input in questo senso, d'altronde, erano già arrivati al momento dell'insediamento del nuovo presidente,che anche domenica scorsa ha confermato la volontà di proseguire nel solco tracciato sia nel 2018, sia nel 2019 che guarda all'arte, alla letteratura, all'informazione ed al teatro.Ed a proposito di appuntamenti culturali, questa mattina, 12 febbraio, a partire dalle ore 11.00, la sede posta accanto all'ingresso dell'Istituto Vittorio Emanuele II ospiterà una conferenza tenuta daparroco di San Domenico, sulla figura del co-patrono di Giovinazzo, il, di cui domenica 16 febbraio ricorre la Solennità.