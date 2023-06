Polizia Locale, stretta sui social network. Un richiamo al rispetto

Lanon ci sta. La costante presenza del comandante, degli ispettori e degli agenti deldi via Cappuccini sui social è finita al centro di pettegolezzi di bassa lega che assumono la forma di vere e proprie diffamazioni. Le accuse? Inefficienza, incompetenza, inconsistenza e superficialità.Insomma, dietro i loro quotidiani controlli del territorio cittadino, in tema di ambiente, annona, ordine pubblico e servizi di prevenzione e repressione di qualsiasi genere di reato, ci sarebbe uno scarso senso del dovere. «Io, le mie donne e i miei uomini - fa notare il maggiore, evidentemente stanco dei continui attacchi social - siamo dei comuni cittadini che, al di là delle attività ordinarie, esercitiamo una vera e propria funzione di controllo del territorio urbano».Secondo il comandante del corpo giovinazzese, «osservare l'operato altrui, parlare, commentare e criticare è un qualcosa che tutti sanno fare. C'è chi lo fa a volto coperto, nascondendosi dietro il perfetto anonimato di uno pseudonimo comunque rintracciabile tramite l'intervento della, e chi a volto scoperto, sui social network, diventati, ahimè, una valvola di sfogo contro chiunque eserciti un pubblico impiego. E fra questi c'è l'organico di Polizia Locale di Giovinazzo».E dunque, proprio per prevenire simili episodi - per Campanella «dichiarazioni e commenti postati in passato susono risultati gravissimi e infondati - nei confronti degli autori «saranno subito adite le vie giudiziarie, in ogni sede, a tutela della mia reputazione e dignità, in primis personale, e, poi, professionale».