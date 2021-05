Da oltre 30 giorni lanon ha un comandante, ma è diretta dal segretario generalea cui il sindacoha nuovamente prorogato l'incarico di responsabile del corpo per altri, «fatta salva l'eventuale definizione delle procedure di sostituzione del comandante, in itinere».Una situazione che in tempi recenti ha portatoa denunciare, su, «una palese incapacità amministrativa, una grave superficialità, che paga tutta la città, in un momento storico difficilissimo», mentre l'elenco dei candidati si assottiglia sempre di più: per il capitano, della, non sembra esserci nemmeno uno spiraglio, mentre dalgli agenti continuano a lavorare «come abbiamo sempre fatto».Un'ipotesi suggestiva e di assoluta qualità, abbozzata, ma subito accantonata da Palazzo di Città, era legata al nome del capitano, già comandante delladal 2005 al 2017, mentre resta difficile l'idea che porta al capitano, a capo della, che avrebbe manifestato l'intenzione di tornare a casa. Il nome nuovo è quello digiovane sottotenente dellaUna scelta evidentemente non semplice, perché legata ad una serie di valutazioni. Intanto Giovinazzo continua ad attendere il nuovo comandante a cui, in vista della stagione estiva, sarà dato l'incarico di presiedere un organico che, adall'ultimo concorso, è pronto ad accogliere