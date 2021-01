Polizia Locale Giovinazzo: Galizia elogia Marzano ed attacca l'Amministrazione comunale

«Leggere certe notizie mi mortifica e sono molto rammaricato. Non è possibile che l'attuale Amministrazione non abbia interesse per la sicurezza del nostro ambiente. A cosa servono i proclami del Sindaco a voler contrastare l'inquinamento e l'abbandono selvaggio dei rifiuti se si tiene in ostaggio il Comandante della Polizia Municipale? ComeNon sono tenere le parole di, ex Luogotenente della locale Stazione dei Carabinieri, ma soprattutto leader del movimento civicoschieratosi con il centrosinistra in vista delle prossime elezioni amministrative della primavera del 2022.Galizia mette il dito nella piaga di una vicenda passata in realtà quasi sotto silenzio nelle ultime settimane: l'Amministrazione comunale ha rinnovato il mandato dia capo del Corpo di via Cappuccini per altri tre mesi. Un tempo ristretto, senza grosse prospettive per un uomo rivelatosi fattivo sin dalle prime settimane dal suo insediamento, probabilmente frutto di un contrasto tutto interno alla maggioranza a Palazzo di Città.«Con quale entusiasmo e quale programma può realizzare un dirigente che tra 3 mesi dovrebbe lasciare l'incarico? - si chiede ancora Antonio Galizia in una nota - Abbiamo la fortuna di avere un Comandante che ha iniziato una forte azione di contrasto all'inquinamento, all'abbandono selvaggio dei rifiuti ed a vari fenomeni illegali e la nostra Amministrazione lo tiene in ostaggio e lo blocca per assurde manovre politiche?», insiste ancora Galizia.In una cittadina in cui troppo spesso contano legami di qualche tipoevidenzia di non conoscere «personalmente l'attuale Comandante, ma ho seguito attentamente il suo operato e vi garantisco da ex Comandante di Stazione Carabinieri che se il fenomeno dei roghi di plastica è stato notevolmente ridotto, lSe molti incivili che abbandonano rifiuti sono stati scoperti è merito suo e degli Agenti da lui diretti», è la sottolineatura non fraintendibile.Poi un messaggio direttamente rivolto ai suoi concittadini: «Che dire, ogni giorno si leggono cose strane e ditemi se non vi sembra strano affidare l'incarico di dirigente della Polizia Locale solo per 3 mesi. I giochi di palazzo vengono prima della sicurezza del nostro paese - è l'opinione secca di Galizia -, del nostro ambiente e della nostra salute. Non parlo da politico,Questi provvedimenti incomprensibili - conclude netto - provocano nelle persone la totale sfiducia nelle Istituzioni. Invito il Sindaco a rivedere la delibera di Giunta e auspico per Giovinazzo maggiore attenzione alla sicurezza della cittadinanza».