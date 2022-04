Poche quarte dosi tra i pazienti fragili di Giovinazzo

Non decolla affatto la campagna vaccinale per la protezione di over 60 ed 80

Non decolla affatto la campagna vaccinale per le quarte dosi a pazientiSecondo i dati resi disponibili dall'Azienda Sanitaria Locale di Bari, al 21 aprile a Giovinazzo erano appenai residenti rientranti in quelle fasce di popolazione ad aver ricevuto la quarta somministrazione. Un dato che preoccupa i medici, poiché in Puglia i segnali di un rallentamento dei contagi sono ancora più contenuti che altrove ed occorre mettere in sicurezza da forme gravi (non dal contagio) anziani e persone affette da patologie serie.Il quadro complessivo legato alle vaccinazioni racconta a quella data di 48.121 dosi somministrate a residenti da inizio campagna, 17.541 dei quali hanno ricevuto almeno la prima, 16.988 (95%) hanno completato il primo ciclo e 13.512 hanno effettuato anche il richiamo.