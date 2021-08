Picicco e Depalma protagonisti a "Libri nel Borgo Antico"

La bicicletta come cifra identificativa della benessere della vita cittadina è stato il tema oggetto della presentazione del libro di(Secop edizioni) che si è svolto il 28 agosto a Bisceglie, durante la rassegnaAl dibattito ha partecipato il sindaco di Giovinazzoche per il libro di Picicco ha scrittoIn veste di delegato di ANCI Puglia alla mobilità sostenibile, qualità urbana e corretti stili di vita, Depalma ha illustrato le prospettive di impegno dei sindaci per una strategia collettiva finalizzata al benessere dei cittadini e al rispetto del territorio.All'evento è intervenuto anche il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, che ha espresso piena condivisione degli intenti del collega di Giovinazzo, e ha ringraziato l'autore Agostino Picicco per aver dato nella sua pubblicazione spunti concreti per una città sostenibile anche sotto il punto di vista della mobilità.In conclusione, moderato dallo scrittore di origine biscegliese Giuseppe Selvaggi, ha ampiamente illustrato le motivazioni all'origine del volume scritto in vista della tappa di Giro d'Italia del 10 ottobre scorso e il senso del titolo "Concatenati", che indica non solo uno stile agonistico ma anche una prospettiva di vita civile radicata nel servizio, come magistralmente evidenziato dal testo elaborato per questo volume da mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano.Un folto pubblico di giovinazzesi e di soci dell'Associazione Regionale Pugliesi di Milano ha partecipato alla presentazione.