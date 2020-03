Perde il controllo del tir sulla 16 bis e si schianta contro il guardrail

Un lieve incidente stradale, che fortunatamente non ha fatto registrare feriti, si è registrato questa mattina, intorno alle ore 09.00, lungo la strada statale 16 bis, in territorio comunale di Giovinazzo.È avvenuto allo svincolo di Cola Olidda quando il conducente di, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'autoarticolato andando ad sbattere con la motrice addosso al guard rail. Nell'incidente stradale che ha coinvolto il solo conducente - fortunatamente rimasto illeso - non stati coinvolti altri autoveicoli.Sul posto sono intervenuti gli agenti dellache hanno messo in sicurezza il mezzo pesante incidentato e l'area interessata dal sinistro, eseguendo i rilievi necessari a determinare l'esatta dinamica dell'incidente.