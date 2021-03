«Non ho contezza dei fatti contestati». Taglia corto, liquidatore dellasocietà a responsabilità limitata con sede a Roma, a cui il 5 marzo scorso i, su disposizione della magistratura, hanno eseguito un decreto di sequestro, finalizzato alla confisca, di denaro, beni e altra utilità nella disponibilità dell'azienda in liquidazione, sino alla concorrenza, diIl provvedimento, firmato dal giudice per le indagini preliminari del, è stato notificato alle direzioni generali, agli uffici legali di, nonché alle conservatorie dei registri immobiliari delleinteressate in un'inchiesta che vede indagateper: secondo l'inchiesta, l'azienda avrebbe omesso di adottare misure per il contenimento del percolato, parte del quale avrebbe inquinato la falda.La, infatti, dopo le indagini, ha accertato l'inquinamento ambientale «causato dall'omessa adozione di ogni utile accorgimento e doverose misure per il contenimento e la gestione del percolato», parte del quale sarebbe finito disperso nel sottosuolo fino alla falda acquifera. In questo modo l'azienda avrebbe conseguito «un risparmio di spesa», omettendo di sopportare i costi legati all'osservanza delle norme per lo smaltimento del rifiuto liquido.Un'accusa nei confronti della, società in liquidazione ed in concordato preventivo - uno strumento per evitare la dichiarazione di fallimento - rispetto alla quale, professionista che si occupa di crisi d'impresa da, partners e responsabile della, contattato, assicura di non avere «contezza dei fatti contestati dalla magistratura i quali - dice - appartengono ad un periodo precedente alla mia gestione».Le indagini, a cura dei, sono iniziate nele sono terminate nelcon accertamenti patrimoniali. In realtà, però, la nomina del liquidatore è avvenuta il(la data di prima iscrizione risale al 17 luglio 2017), proprio nel periodo in cui gli inquirenti, avvalendosi anche di consulenze chimiche, geologiche ed entomologiche, sono riusciti a dimostrare l'inquinamento ambientale.Insomma, un'altra pesante tegola giudiziaria si è abbattuta sulla società, costituita nele che in passato ha gestito l'impianto di Giovinazzo, chiuso dal 2015 all'abbancamento di nuovi rifiuti: già il 21 aprile 2016 laha disposto il sequestro deidella discarica in località San Pietro Pago, mentre il 21 febbraio 2017 i sigilli, dopo un sopralluogo, sono stati apposti al, nonché a varie tubazioni di collegamento colE sempre nel 2017, nel corso della seduta del consiglio d'amministrazione del, la stessa azienda, che già all'epoca era una società con carenze di liquidità, ha deliberato la messa in liquidazione volontaria a valle, però, della trasformazione della forma giuridica da società per azioni a società a responsabilità limitata. Una crisi certificata dalla domanda di concordato preventivo presentata ilal, dove la s.r.l. ha la propria sede legale.La, che conta - al 30 settembre 2020 -(fonte Inps), ha sede a Roma, ine ha un capitale sociale dichiarato pari a. Un capitale diviso fra la, una s.r.l. di Roma che opera nel settore della consulenza di direzione aziendale (33.300.000,00 euro, pari al 74%) e la, un'altra s.r.l. di Roma (11.700.000,00 euro, pari al 26%). Entrambe - curiosità - hanno la sede in comune, in8, infine, sono le sedi secondarie e le unità locali, fra cui la, dove l'azienda romana ha esercitato le attività di «smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi e di gestione dell'impianto dei rifiuti urbani». E dove, secondo l'ultima indagine della, avrebbe conseguito un risparmio di spesa omettendo di sopportare i costi legati all'osservanza delle procedure per lo smaltimento del percolato, parte del quale sarebbe finito nel sottosuolo.A San Pietro Pago ad essere inquinata sarebbe la falda. Una zona che vive anche dalla produzione d'olio d'oliva. E dunque sulle nostre tavole. Dopo la chiusura della discarica, lasommersa dalle richieste di restituzione somme, come nel caso di Giovinazzo per, avrebbe dovuto assicurare la sua post-gestione. In realtà non l'ha mai fatto. Chi inquina paga. O forse no?