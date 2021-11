"Pedalare, correre e nuotare per viaggiare": siglato a Mattinata accordo. Giovinazzo c'è

È stato siglato ieri mattina, a Mattinata, un protocollo d'intesa tra 26 amministratori di altrettante località pugliesi che hanno aderito al progettoIn molti tra di loro, tra cui il giovinazzese Tommaso Depalma, sono convinti si tratti di una pietra miliare per lo sviluppo della "bike economy" nel tacco della penisola.L'occasione per la firma è stata la quinta tappa del Giro d'Italia di ciclocross.Mattinata, Vieste,Gallipoli, Fasano, Alberobello, Andria, Bari, Bitonto, Castellana Grotte, Castellaneta, Ceglie Messapica, Conversano, Ginosa, Laterza, Lecce, Locorotondo, Mola di Bari, Monopoli, Monteroni di Lecce, Monte S. Angelo, Noci, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, e Turi con questa firma sul protocollo si sono di fatto impegnate ad attuare politiche di valorizzazione delle strutture turistico-ricettive e ad implementare l'offerta culturale anche attraverso una economia legata alla mobilità sostenibile. I singoli comuni avranno così il supporto e la collaborazione della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari e delle Province di Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, di Costa dei Trulli, dei SAC, delle Pro Loco e delle associazioni socio-culturali del territorio.L'obiettivo primario resta quello di organizzare manifestazioni sportive di richiamo nazionale ed internazionale che coinvolgano più località in sinergia e che portino turismo nella nostra regione.Soddisfazione è stata espressa da(in foto la firma), che era lì a rappresentare Giovinazzo, che sin dall'inizio del suo mandato da sindaco ha portato avanti questo tipo di battaglia. Oggi, che è quasi alla conclusione della sua parentesi da primo cittadino, parrebbe averci visto lungo, poiché sono davvero tanti gli amministratori pugliesi che si sono accodati ad un'idea che qualche anno fa alle nostre latitudini appariva utopica.Sotto il nostro articolo, alcune foto della giornata garganica.