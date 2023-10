Partiti i lavori alla rete del gas in via Zeverino

Sono iniziati a Giovinazzo, all'intersezionenei pressi del mercato giornaliero e del Comando di Polizia Locale, i lavori per. Ed eseguirla la 2i Rete Gas S.p.A. .Il cantiere è partito lo scorso 16 ottobre e si protrarrà per alcuni giorni e la viabilità in zona risulta inevitabilmente modificata. Non è infatti percorribile via Maggiore Zeverino, nel tratto tra via Vernice e via Cappuccini e quest'ultima ha subito un restringimento di carreggiata in corrispondenza con il Comando di Polizia Locale verso la rotatoria che porta in via Vittorio Veneto, via Giuliodibari e via de Ceglie.Per chi proviene da piazza Vittorio Emanuele II, quindi, si chiede massima attenzione a quell'incrocio.